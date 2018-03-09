Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında 2 önemli yıldızını kaybetti. Epureanu kırmızı gördüğü kırmızı kartla diskalifiye olurken, kaptan Emre Belözoğlu da 90+1. dakikada gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü
EPUREANU KIZARDI!
Moldovalı stoper karşılaşmada 7 dakika arayla gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 64. dakikadan sarı kartı bulunan Epureanu, 71. dakikada Efecan'ı düşürünce hakem Cüneyt Çakır ikinci sarı kartını çıkardı.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAKEMİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET
Başakşehir'de bu karşılaşma öncesi Clichy, Epureanu ve Emre Belözoğlu kart sınırındaydı. 90 dakika sonunda Emre Belözoğlu kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Clichy ise maçı kart görmeden tamamladı.
Ceza sahasında hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan Belözoğlu, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:10
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Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
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"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
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