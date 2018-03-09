Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku

Aytemiz Alanyaspor karşısında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in defans oyuncusu Epureanu ile maçın 90+1. dakikasında hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gören Emre Belözoğlu Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

EPUREANU KIZARDI!

Moldovalı stoper karşılaşmada 7 dakika arayla gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 64. dakikadan sarı kartı bulunan Epureanu, 71. dakikada Efecan'ı düşürünce hakem Cüneyt Çakır ikinci sarı kartını çıkardı.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAKEMİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET

Başakşehir'de bu karşılaşma öncesi Clichy, Epureanu ve Emre Belözoğlu kart sınırındaydı. 90 dakika sonunda Emre Belözoğlu kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Clichy ise maçı kart görmeden tamamladı.



Ceza sahasında hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan Belözoğlu, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.





