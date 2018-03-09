Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku

    Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku

    Gelecek hafta ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında 2 önemli yıldızını kaybetti. Epureanu kırmızı gördüğü kırmızı kartla diskalifiye olurken, kaptan Emre Belözoğlu da 90+1. dakikada gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü

    Aytemiz Alanyaspor karşısında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in defans oyuncusu Epureanu ile maçın 90+1. dakikasında hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gören Emre Belözoğlu maçında cezalı duruma düştü.

    EPUREANU KIZARDI!
    Moldovalı stoper karşılaşmada 7 dakika arayla gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 64. dakikadan sarı kartı bulunan Epureanu, 71. dakikada Efecan'ı düşürünce hakem Cüneyt Çakır ikinci sarı kartını çıkardı.

    EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAKEMİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET
    Başakşehir'de bu karşılaşma öncesi Clichy, Epureanu ve Emre Belözoğlu kart sınırındaydı. 90 dakika sonunda Emre Belözoğlu kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Clichy ise maçı kart görmeden tamamladı.

    Ceza sahasında hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan Belözoğlu, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.


    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:10
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