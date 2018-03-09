Başakşehir'e çifte şok! Beşiktaş'a karşı... – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    'e çifte şok! Beşiktaş'a karşı...

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>'e çifte şok! Beşiktaş'a karşı...

    Medipol 'de Adebayor ve , maçında yok!

    Medipol 'de sakatlıkları bulunan Emmanuel Adebayor ile , Spor toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Aytemiz maçı kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncular Alanya deplasmanda forma giyemeyecek.

    Adebayor ve , ligin 26. haftasındaki Beşiktaş derbisinde oynamaları için engel olmadığı bildirildi. Tecrübeli oyuncuların Beşiktaş maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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