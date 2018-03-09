Başakşehir 390 gün sonra...
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, ligde tam 390 gün sonra bir maçta dört gol yedi.
İstanbul ekibi, Süper Lig'in henüz ikinci haftasında Karabükspor'a 3-1 yenildiği müsabakadan bu yana rakiplerine iki golden fazlasına izin vermemişti.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:51
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Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
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"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
Başakşehir 390 gün sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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