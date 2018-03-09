Başakşehir 390 gün sonra... – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    390 gün sonra...

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> 390 gün sonra...

    'in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Medipol , ligde tam 390 gün sonra bir maçta dört gol yedi.

    Medipol , Spor Toto 'in 25. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Zirve yolundan kritik bir üç puan kaybeden 'de defans hattı da bu maçta adeta dağıldı. Ligin genelinde stoper bölgesindeki uyumla dikkatleri çeken ve zor gol yiyen bir ekip olan 'nın takımı, 390 gün aradan sonra kalesinde tam 4 gol gördü. En son geçtiğimiz sezonun 20. haftasında 12 Şubat 2017'de Kasımpaşa'ya 4-0 kaybeden Başakşehir, o günden bu yana ağlarında hiç bu kadar gol görmemişti. Aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor mücadelesine kadar turuncu-lacivertli takımın bu sezon en fazla yediği gol sayısı ise 3'tü.

    İstanbul ekibi, 'in henüz ikinci haftasında Karabükspor'a 3-1 yenildiği müsabakadan bu yana rakiplerine iki golden fazlasına izin vermemişti.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:51
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