Başakşehir, Alanya deplasmanında – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Başakşehir, Alanya deplasmanında

    Başakşehir, Alanya deplasmanında

    Turuncu-lacivertliler, 'in 25. haftasında yarın 'a konuk olacak

    , 'in 25. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak.

    Son 3 maçında 2 galibiyet alan 50 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider 'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

    Dört haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta deplasmanda 'ni mağlup ederek son veren Aytemiz Alanyaspor ise 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

    Emre, Clichy ve Caiçara ceza sınırında
    Medipol Başakşehir'de, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara ceza sınırında bulunuyor.

    Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 26. haftadaki karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:32
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