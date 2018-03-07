Başakşehir’de Arda sevinci – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    ’de Arda sevinci

    Başakşehir’de Arda sevinci
    Şampiyonluk yarışı yapan M., Cuma günü deplasmanda Alanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen 'ın takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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