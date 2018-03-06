Arda Turan takımdan ayrı çalıştı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    takımdan ayrı çalıştı

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a> takımdan ayrı çalıştı

    , 'in 25. haftasında 9 Mart Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen 'ın takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

    Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    , Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:56
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