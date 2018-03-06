Arda Turan takımdan ayrı çalıştı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Arda Turan'ın takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:56
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Toplam 3
Yorum
fenerli asıl mesajı alamamışlar. ifade etmek istediği şey çok güzel bir nokta ama belki söyleyiş tarzı daha düzgün olabilirdi.
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Toplam 4
Yorum
gs taraftarı gs de top oynarken ne faydan dokundu da gelmeyi istememişsin. iyiki gelmedin gelmede.performansın orada da hala zayıf. çalım atmakla olmuyor
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Toplam 4
Yorum
metin tarihin gelmis gecmis en kotu yonetimi zirveye oynayan takim; olacagiz sampiyon olacagiz diyeceksin muammer usta trabzon sen ne zannediyorsu
Arda Turan takımdan ayrı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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