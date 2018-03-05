Visca son iki sezonu geçti – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Visca son iki sezonu geçti

    Visca son iki sezonu geçti

    'e geldiği günden bu yana her geçen gün kendini daha da geliştiren ve takımının ileri uçtaki en etkili isimleri arasında yer alan , bu sezon 23 maçta yaptığı 12 asistle bundan önceki iki sezonda ligde elde ettiği toplam 11 asisti de geçmiş oldu.

    Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran ancak bu sene gösterdiği performansla ligin sonunda ipi göğüsleme adına önemli avantaj sağlayan 'de hücum hattında öne çıkan isimlerden biri de Boşnak futbolcu . Tam beş sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 'de geride kalan 24 maçın 23'ünde bin 942 dakika sahada kaldı ve 12 asist yaptı. Rakip ağlara 4 tane de gol atan yıldız futbolcu, hem turuncu-lacivertlilerin hem de 'in asist kralı unvanını elinde bulunduruyor.

    SON İKİ SEZONUN ZİRVESİNDE
    Spor Toto 'in 24. haftasında Başakşehir'in Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan 'e verdiği pasla bu sezonki 12. asistine ulaşan , geçtiğimiz iki sezonda ise 'de toplam 11 asist yapmıştı. Bu sayıyı henüz bitime 10 hafta kala geçmeyi başaran Bosna Hersekli oyuncu, kariyeri açısından da önemli işlere imza attığı bir dönemi yaşıyor.

    Aynı zamanda turuncu-lacivertliler ile UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu süreçte de 5 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:01
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