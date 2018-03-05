Visca son iki sezonu geçti
Medipol Başakşehir'e geldiği günden bu yana her geçen gün kendini daha da geliştiren ve takımının ileri uçtaki en etkili isimleri arasında yer alan Edin Visca, bu sezon 23 maçta yaptığı 12 asistle bundan önceki iki sezonda ligde elde ettiği toplam 11 asisti de geçmiş oldu.
SON İKİ SEZONUN ZİRVESİNDE
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'in Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Mevlüt Erdinç'e verdiği pasla bu sezonki 12. asistine ulaşan Edin Visca, geçtiğimiz iki sezonda ise Süper Lig'de toplam 11 asist yapmıştı. Bu sayıyı henüz bitime 10 hafta kala geçmeyi başaran Bosna Hersekli oyuncu, kariyeri açısından da önemli işlere imza attığı bir dönemi yaşıyor.
Aynı zamanda turuncu-lacivertliler ile UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu süreçte de 5 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:01
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Q7'nin kozu tahrik
Toplam 9
Yorum
^^FENERBAHÇE1907^^ boşuna çırpınma en az 5 maç ceza gelecek. oh ne güzel dünya kendi taraftarın önünde artistik yap, sonra tahrik var de yok öyle.. !
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Deniz Selin tarihe geçti
Toplam 3
Yorum
elevli kızımızla gurur duyuyorum başarılarının devamını diliyorum tebrikler
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System error!
Toplam 18
Yorum
taner bu takımda aykut hoca topal,volkan.,tüm defans oyuncularının yeri yok.canım feneri rezil kepaze ettiler.yönetimde suçlu.
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