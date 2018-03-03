Başakşehir'in golcüsü Epureanu
Medipol Başakşehir’in Moldovalı defans oyuncusu Alexandru Epureanu, Göztepe’ye karşı kaydettiği gol ile bu sezonki 5. golünü attı. Epureanu, böylece ligde Adebayor’dan sonra takımın en golcü ismi oldu.
Moldovalı futbolcu, takımda 12 gollü Adebayor'dan sonra takımın en golcü ismi konumunda. Başakşehir'de Edin Visca'nın da 4 golü bulunuyor.
Başarılı futbolcu, bu sezon oynadığı 22 karşılaşmanın hepsinde 90 dakika sahada kaldı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:15
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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