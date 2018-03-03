Başakşehir'in golcüsü Epureanu – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    'in golcüsü Epureanu

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>'in golcüsü Epureanu

    Medipol ’in Moldovalı defans oyuncusu , ’ye karşı kaydettiği gol ile bu sezonki 5. golünü attı. Epureanu, böylece ligde Adebayor’dan sonra takımın en golcü ismi oldu.

    'in 24. haftasında Medipol , 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda karşılaştığı 'yi 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin ilk golünde, bu sezon 4 gol atan defans oyuncusu sahneye çıktı. Epureanu, sarı-kırmızılılara attığı golle ligde bu sezonki 5. golünü kaydetti.

    Moldovalı futbolcu, takımda 12 gollü Adebayor'dan sonra takımın en golcü ismi konumunda. Başakşehir'de Edin Visca'nın da 4 golü bulunuyor.
    Başarılı futbolcu, bu sezon oynadığı 22 karşılaşmanın hepsinde 90 dakika sahada kaldı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:15
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