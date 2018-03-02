Gümüşdağ: “Kulüplerin şirketleşmesi lazım”
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, tüm kulüplerin şirketleşmesi gerektiğini söyledi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:25
-
Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 34
Yorum
Nirvana Q7 kendine dirsek atana aynı şekilde karşılık verdi ve cezasını gördü . Başka cezaya gerek olmamalı . J. De F...ing Souza ceza görmeli .
-
Senaryo yazmışlar
Toplam 11
Yorum
Nirvana Bu Fb lilerin bir no lu özelliği seyrettiklerini anlamamaları .
-
Koridorlar karıştı
Toplam 24
Yorum
barış kadıköy ve cehennme ha, valla çok güldüm : ) )
Gümüşdağ: “Kulüplerin şirketleşmesi lazım” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.