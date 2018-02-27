Başakşehir'e pazartesi maçları yaramıyor
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Medipol Başakşehir, istikrarı sağlayamadığı bu sürede hanesine sadece 5 puan yazdırabildi.
4 HAFTADA 7 PUAN KAYIP
Süper Lig'de son 4 haftada oynadığı karşılaşmalarda hanesine sadece 5 puan yazdırabilen Medipol Başakşehir, bu süreçte kaybettiği 7 puanla şampiyonluk yarışında da büyük yara aldı. 20. haftada deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli takım, bir sonraki hafta ise sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu zorlu mücadele sonrası Trabzon deplasmanına giden İstanbul temsilcisi, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son olarak 23. haftada Gençlerbirliği'ni konuk eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu maçta 1 puana razı oldu.
Başakşehir, söz konusu bu periyotta rakip ağlara 3 gol bırakırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
PAZARTESİ MAÇLARI YARAMIYOR
Medipol Başakşehir, bu sezon pazartesi günleri 4 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, geriye kalan 3 karşılaşmada ise sahadan 1 puanla ayrıldı. İstanbul temsilcisi, elde ettiği beraberliklerin hepsini 1-1'lik skorlarla aldı.
Başakşehir'in bu sezon pazartesi günleri oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
23 Ekim 2017 Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1
27 Kasım 2017 Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1
29 Ocak 2018 Medipol Başakşehir: 5 Kardemir Karabükspor: 0
26 Şubat Pazartesi Medipol Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 1
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:16
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 26
Yorum
yavuz vay hoca vay senin yalanın batsın kendini kandır bakalım sezon sonu dördüncü dahi zor oluruz.
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Arda Turan kahroldu!
Toplam 1
Yorum
bosch adam Arda oynasaydı G.Birliği 3 puanı alırdı. Dua etsin kendisi oynamadı.
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 26
Yorum
muhittin Beşiktaş Rizesporla oynasaydı Rize böyle ezilmezdi....
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