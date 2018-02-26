Medipol Başakşehir'de Arda Turan şoku! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    'de şoku!

    Medipol Başakşehir'de Arda Turan şoku!

    'de sakatlığı nedeniyle karşısında forma giyemeyecek.

    'in başarılı futbolcusu , sağ bacak arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı turuncu-lacivertlilerin bu akşam oynayacağı karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde Arda Turan şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, sağ arka adalesinde hissettiği ağrıdan dolayı Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldı.

    Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

    "Futbolcumuz Arda Turan'ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adelesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır."

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:19
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