Medipol Başakşehir'de liderlik hesapları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak.
Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.
Clichy ve Caicara ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Junior Caicara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:37
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Biz kazanacağız
Toplam 2
Yorum
CasCan Eğer profsyonel bir tak. isen sakin kalır futbolunu oynarsan yenersin.Zaten B.Münih maçının tkisinde kalacağınızı sanmıyorum.Sadece sakn oln
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 15
Yorum
Kenan BJK ve GS maçlarını saymıyoruz, onlara seve seve 3 puan helali hoş olsun bu ligde. Bizleri bu düşünceye itenler utansın...
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 15
Yorum
Kenan Koçum benim, senin kafatasın çatladığında bile TS için sahada gol attın çıkmadın, burnun kırıldı gol attın çıkmadın, senin TS a para kazandı
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