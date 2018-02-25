Medipol Başakşehir'de liderlik hesapları – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    'de liderlik hesapları

    Medipol Başakşehir'de liderlik hesapları

    , 'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan , Gençlerbirliği'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak.

    Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

    Clichy ve Caicara ceza sınırında
    Medipol Başakşehir'de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Junior Caicara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:37
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