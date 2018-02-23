Çok iyi futbolcuydu
Medipol Başakşehir'in başarılı teknik adamı Abdullah Avcı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da futbola Kasımpaşa’da başladı, çocukken onun maçlarını izleme fırsatı buldum. Çok iyi bir futbolcuydu” dedi
'ARDA'YI KAYBETMEMELİYİZ'
Avcı, Barcelona'dan yılın transferi Arda Turan'ı kazanmaları gerektiğini belirtip, "Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi. Hata yapmadı mı? Yaptı. Ama bir-iki hata ile onu yerin dibine sokamayız. Şu anda yapılan algıların sonucunda Türkiye'de sevimsiz çocuk haline getirildi. Türk futbolunda bir milyondan fazla hata yapanlar dolaşıyor. Bu markayı kaybetmememiz lazım" çağrısı yaptı.
'EGOSU, ALGISI YÜKSEK TAKIMIZ'
Takımındaki yıldız oyuncuların varlığıyla ilgili olarak genç çalıştırıcı, "2-3 yıl önceki çalıştığım oyuncu profiliyle bugünkü oyuncu arasında çok fark var. Bugün Premier Lig, La Liga'yı görmüş, uluslararası başarıları olan oyuncu profiline sahibiz. Takımın yüksek kişilik analiz testini de yaptırdım. Karşımıza şöyle bir şey çıktı; egosu yüksek, algısı da yüksek bir takım. Verdiğini çabuk alabiliyorsun ama egosu da yüksek bir takım. Burada da mutlaka yönetme iletişim devreye giriyor" değerlendirmesinde bulundu.
'EMRE 40 YAŞINA KADAR OYNASIN'
"Bence Emre 40 yaşına kadar oynasın. Bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Doğru yönlendirmeler olsaydı, İnter'de oynadı daha büyük kulüplerde bile oynayabilirdi. Duygusal, zekasına mağlup olan bir çocuk tıpkı Arda gibi. Aşırı derece duygusallar. Özleri inanılmaz tertemiz. Emre ile ilgili ne yapacağımızı hep birlikte sezon sonu karar vereceğiz."
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
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