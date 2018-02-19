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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    , 'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Trabzonspor maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandığı bildirildi.

    Turuncu-lacivertli takımda diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı, top kapma ve pas çalışması ile tamamladığı belirtildi.

    Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehirli futbolcular, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 21 Şubat Çarşamba günü devam edecek.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:06
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