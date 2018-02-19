Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Trabzonspor maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandığı bildirildi.
Turuncu-lacivertli takımda diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı, top kapma ve pas çalışması ile tamamladığı belirtildi.
Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehirli futbolcular, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 21 Şubat Çarşamba günü devam edecek.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:06
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Burak Yılmaz'dan penaltı itirafı
Toplam 2
Yorum
ender mataracı burak bey penaltı değildi doğru. fakat sen o pozısyonda neden düştünn. o kadar müsaitken önünde kimse yokken düştün ? ben ne düşünsem acaba
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Konyaspor’dan Beşiktaş'a gönderme!
Toplam 9
Yorum
1903 insallah bu ligden düsersiniz de bir daha süperlig yüzü görmessiniz konya spor
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 5
Yorum
ASK Oynayamadım yerim dar.
Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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