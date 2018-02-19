Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Trabzonspor maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandığı bildirildi.

Turuncu-lacivertli takımda diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı, top kapma ve pas çalışması ile tamamladığı belirtildi.

Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehirli futbolcular, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 21 Şubat Çarşamba günü devam edecek.



