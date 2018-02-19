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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Başakşehir yine zirvede

    Başakşehir yine zirvede

    ekibi yeniden liderliğe yükseldi. Visca 11. asistini yaptı, Adebayor 11. golünü attı

    , 'u deplasmanda 1-0 yenerek yeniden zirvenin yeni sahibi oldu. Geçen haftaki yenilgisinin yaralarını da saran 'nın öğrencileri, 46 puanla liderleğe yükseldi. Bunda en büyük pay yine Edin Visca- ikilisine aitti. Visca'nın ortasına kule gibi yükselen Togolu forvet fileleri havalandırdı ve Başakşehir'e 3 puanı getiren golü attı. Adebayor ligdeki 11. golünü atarken, Boşnak futbolcu ise 11. asistini yaptı. Medipol Başakşehir bu önemli galibiyetle puanını 46'ya yükselterek şampiyonluk yolunda yeniden avantajlı konuma geldi.

    Medipol Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçından 3 ismi değiştirdi. İrfan Can Kahveci'nin yerine sakatlığı geçen Mossoro, Chedjou'nun yerine Epureanu ve Mahmut Tekdemir'in yerine Emre Belözoğlu 11'de başladı.e puanını 46'ya yükselterek şampiyonluk yolunda yeniden avantajlı konuma geldi.

    DEĞERLi GALiBiYET
    MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'un analizini çok iyi yaptıklarını, bunu sahaya yansıttıklarını söyledi. Avcı "Oyunun kontrolü ilk 15 dakikadan itibaren tamamen bizdeydi. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra değerli bir galibiyet elde ettik. Şampiyonluk 4 takım arasında sonuna kadar sürer" diye konuştu.

    AVCI FARKI
    Başakşehir'in başında 4 büyüklere karşı son üç sezonda 25 maça çıkan Abdullah Avcı, 11 galibiyet, 9 beraberlik alırken, sadece 5 yenilgi gördü

    10 Başakşehirli
    SÜPER Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlardan Medipol Başakşehir'in de deplasmanda taraftarı vardı. 10 Başakşehir taraftarı deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarına destek verdi.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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