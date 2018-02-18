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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Adebayor attı, taraftarı alkışladı!

    Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!

    'i karşısında 36. dakikada attığı golle öne geçiren , asker selamı yaptı ve bu hareketi sonrası bordo-mavili taraftarlarından alkış aldı.

    'in 22. haftasında 'in deplasmanda ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk golünü kaydeden Adebayor'un asker selamı vermesi büyük beğeni topladı.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı mücadelenin 36. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren , asker selamı yaptı. Yıldız futbolcunun bu hareketi, bordo-mavili taraftarlar tarafından alkış topladı.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:09
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