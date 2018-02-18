Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'in deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk golünü kaydeden Adebayor'un asker selamı vermesi büyük beğeni topladı.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı mücadelenin 36. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren Emmanuel Adebayor, asker selamı yaptı. Yıldız futbolcunun bu hareketi, bordo-mavili taraftarlar tarafından alkış topladı.