Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Medipol Başakşehir'i Trabzonspor karşısında 36. dakikada attığı golle öne geçiren Emmanuel Adebayor, asker selamı yaptı ve bu hareketi sonrası bordo-mavili taraftarlarından alkış aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'in deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk golünü kaydeden Adebayor'un asker selamı vermesi büyük beğeni topladı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı mücadelenin 36. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren Emmanuel Adebayor, asker selamı yaptı. Yıldız futbolcunun bu hareketi, bordo-mavili taraftarlar tarafından alkış topladı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:09
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 14
Yorum
Kartal MHK başkanı galataasaraylı adalet beklemek çok anlamsız
Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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