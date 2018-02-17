Medipol Başakşehir, Trabzon deplasmanında
Geçtiğimiz hafta liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Son iki maçında 5 puan kaybeden ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, haftaya 43 puanla ikinci sırada giriyor.
Son 5 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 33 puanla 6. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNÜYOR
Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Emre Belözoğlu, Trabzon deplasmanında takımındaki yerine alabilecek.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile hastalığı geçen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:28
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 14
Yorum
ismiMİZ şaşırmadık
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Florya'ya Terim dokunuşu
Toplam 1
Yorum
İsmilazım Değil Hepsi birer futbol dehası olan bu isimlere tabii ki işleri teslim etmek en doğal hakkıdır GS başkan ve yönetiminin.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 14
Yorum
Alper Ulusoy katliamı. FB-BJK derbisinde ki yönetiminden A.Palabıyıka 3 maç ceza verildi sanmayın ceza verildi 3 maç gözden uzak tutuldu neden hep 3 büyükler
Medipol Başakşehir, Trabzon deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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