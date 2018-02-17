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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    , deplasmanında

    Medipol Başakşehir, Trabzon deplasmanında

    Geçtiğimiz hafta liderliği 'a kaptıran , 'de 22. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Son iki maçında 5 puan kaybeden ve liderliği 'a kaptıran , haftaya 43 puanla ikinci sırada giriyor.

    Son 5 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 33 puanla 6. sırada yer alıyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

    EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNÜYOR
    Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren , deplasmanında takımındaki yerine alabilecek.

    Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile hastalığı geçen Moldovalı stoper 'nun da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:28
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