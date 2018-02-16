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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

    Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

    ?, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Egemen Korkmaz dışında tüm futbolcular katıldı.

    Antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı belirtildi. Açıklamada, antrenmanın taktik çalışma ile sona erdiği aktarıldı.

    , Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:55
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