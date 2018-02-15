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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    250. maçına çıkıyor

    <a href="/index/edin-visca?id=684fe539-630e-4557-9797-3ede345ff9bc" class="" rel="tag">Edin Visca</a> 250. maçına çıkıyor
    'İN Bosna Hersekli yıldızı , deplasmanında oynaması halinde Türkiye kariyerinde 250. resmi maçına çıkacak. 2011-12'de geldiği turuncu-lacivertlilerde 249 maçta 62 gol atan Visca, kırmızı kart görmedi. Tecrübeli futbolcunun Türkiye'de forma giydiği 7 sezon boyunca hiç sarı kart cezalısı olmaması da dikkat çekiyor.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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