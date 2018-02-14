Visca'nın 250. maç heyecanı

Medipol Başakşehir'e, 2011-2012 sezonunda Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan transfer olan Edin Visca, turuncu-lacivertli forma ile 7. yılını geçiriyor.

İstikrarı ile dikkati çeken ve takımın en önemli isimlerinden biri olan Visca, Medipol Başakşehir'de Süper Lig, 1. Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar toplam 249 resmi maça çıktı.

249 MAÇTA 62 GOL

Edin Visca, Medipol Başakşehir forması ile çıktığı 249 resmi maçta 62 gol attı.

Bosna Hersekli oyuncu, Süper Lig'de 45, 1. Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

AVRUPA'DA BAŞAKŞEHİR'İN EN GOLCÜ İSMİ

Edin Visca, Medipol Başakşehir ile 3 farklı sezonda Avrupa kupalarında toplam 14 maçta mücadele etti.

27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 10 maçta görev aldı. Visca, 14 maçta fileleri 7 kez havalandırarak, önemli bir başarıya da ulaştı.

Edin Visca, Avrupa kupalarında Medipol Başakşehir'in en golcü oyuncusu olma unvanını da elinde bulunduruyor.

SÜPER LİG'DE 186 MAÇ

Turuncu-lacivertli takıma 21 yaşında transfer olan Visca, ilk sezonunda Süper Lig'de 33, Spor Toto Süper Final grubunda da 3 maça çıktı. Bu maçların 23'ünde ilk 11'de görev alan Bosna Hersekli futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.

Bir sonraki sezonda 28 maçta forma giyen Visca, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Visca, turuncu-lacivertli takımın 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Süper Lig'de 34 maçın 34'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 2014-2015 sezonunu 8 golle kapatan Bosna Hersekli oyuncu, 2015-2016 sezonunda ise 17 gol atarak kariyer rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz sezon da 34 maçta görev alan ve 8 gol atan Visca, bu sezon ise oynadığı 20 maçta 4 gol atmayı başardı.

KIRMIZI KART GÖRMEDİ, CEZALI DURUMA DÜŞMEDİ

Medipol Başakşehir'in sağ kanat oyuncusu Edin Visca, turuncu-lacivertli forma ile çıktığı 249 maçta hiç kırmızı kart görmedi.

İstanbul ekibinin oyuncusu, kırmızı kart görmemesinin yanı sıra Türkiye'deki 7 sezonunda da hiç sarı kart cezalısı durumuna da düşmedi.

Visca, 2011-2012, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonlarında ligi 3'er sarı kart ile tamamladı.

1. LİG'DE 34'TE 34

Medipol Başakşehir'in Spor Toto 1. Lig'de mücadele ettiği 2013-2014 sezonundaki performansıyla takımın yeniden Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Edin Visca, 34 maçın 34'ünde ilk 11'de sahaya çıktı.

Visca, kariyerinde bir alt ligdeki tek sezonunu 10 golle tamamladı. Turuncu-lacivertli takımın 78 puan ile zirvede tamamladığı sezon, Visca'nın da kariyerinde şu ana kadar yaşadığı tek şampiyonluk oldu.

EDİN VİSCA'NIN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEKİ 7 YILI

Bosna Hersekli futbolcunun, turuncu-lacivertli forma ile 7 yıllık performansı şöyle: