CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

    Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

    Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Marcio Mossoro'nun ve hastalığını atlatan 'nun takımla çalıştığı bildirildi.

    Isınma hareketleri ile başlayan idmanın, top kapma ve pas çalışması ile devam ettiği belirtildi. Açıklamada, antrenmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

    Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN