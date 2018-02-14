Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Marcio Mossoro'nun ve hastalığını atlatan Alexandru Epureanu'nun takımla çalıştığı bildirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanın, top kapma ve pas çalışması ile devam ettiği belirtildi. Açıklamada, antrenmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.