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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Presi pasla aşamadık

    Presi pasla aşamadık
    teknik direktörü yenilgisi sonrasında yaptığı değerlendirmede, oyun kurma konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Rakibin ön alan baskısına yanıt veremediklerini dile getiren Avcı, "Epureanu'nun yokluğunda Chedjou'nun tecrübesinden faydalanmak istedim. Fenerbahçe'nin presini pasla kırarak oyun kurmada başarılı olamadık. İlk yarıda bu sezon en kötü futbolumuzu oynadık diyebilirim. Dengeledik derken 2. golü yedik. Yarış hala devam ediyor ve biz de bunun içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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