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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Medipol en çok 'ye kaybetti

    Medipol Başakşehir en çok Fenerbahçe'ye kaybetti

    Spor Toto 'in 21. haftasında sahasında 'ye mağlup olan Medipol , 2014-2015 sezonunda Süper Lig'e döndükten sonra "Üç büyükler" içinde en fazla sarı-lacivertliler karşısında zorlandı.

    Eski adı olan Medipol , "Üç büyükler" ile bu süreçte ligde oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet ile en fazla 'ye yenildi.

    Son maçında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve 43 puanda kalan turuncu-lacivertlilerin, bu yenilgi ile sahasındaki 31 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

    FENERBAHÇE'YE KARŞI 4 YENİLGİ
    Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı 2014-2015 sezonundan bu yana oynadığı 8 maçta, 4 kez sahadan yenilgi ile ayrılırken, rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. Turuncu-lacivertiler, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

    'nın ekibi, bu maçlarda kalesinde 11 gol görürken, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

    Medipol Başakşehir, bu 8 maçta 4 kez maçta ise gol atmayı başaramadı. Yalnızca 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

    GALATASARAY'A KARŞI 4 GALİBİYET
    Turuncu-lacivertliler, 'a karşı ise bu süreçte galibiyet ve gol sayılarında büyük üstünlük kurdu.

    Medipol Başakşehir, son 4 sezonda sarı-kırmızılı ekip ile oynadığı 7 maçın 4'ünü kazanırken, 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Yalnızca 1 maçta güçlü rakibine karşı kaybetti.

    Abdullah Avcı'nın ekibi, bu 7 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 9 gol gördü.

    BEŞİKTAŞ'A 7 MAÇTA 2 YENİLGİ
    Medipol Başakşehir, ile oynadığı maçlarda ise ağırlıklı çıkan sonuç beraberlik oldu. İki takım arasında oynanan 7 maçın 4'ü beraberlikle tamamlandı.

    Turuncu-lacivertliller, Beşiktaş'ı bu süreçte 1 kez mağlup ederken, 2 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Beşiktaş ile oynadığı 7 maçta kalesinde 9 gol gören Medipol Başakşehir, siyah-beyazlı ekibe ise 8 gol attı.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE RAKABETİ:

    2017-2018:

    Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
    Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

    2016-2017:

    Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0
    Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

    2015-2016:

    Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
    Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

    2014-2015:

    Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0
    Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY REKABETİ:

    2017-2018:

    Medipol Başakşehir-Galatasaray: 5-1

    2016-2017:

    Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2
    Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

    2015-2016:

    Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
    Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3

    2014-2015:

    Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0
    Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ REKABETİ:

    2017-2018:

    Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

    2016-2017:

    Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
    Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-1

    2015-2016:

    Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-0
    Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 2-2

    2014-2015:

    Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-2
    Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 0-0

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:57
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