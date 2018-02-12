Medipol Başakşehir en çok Fenerbahçe'ye kaybetti

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, "Üç büyükler" ile bu süreçte ligde oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet ile en fazla Fenerbahçe'ye yenildi.

Son maçında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve 43 puanda kalan turuncu-lacivertlilerin, bu yenilgi ile sahasındaki 31 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 4 YENİLGİ

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı 2014-2015 sezonundan bu yana oynadığı 8 maçta, 4 kez sahadan yenilgi ile ayrılırken, rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. Turuncu-lacivertiler, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, bu maçlarda kalesinde 11 gol görürken, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Medipol Başakşehir, bu 8 maçta 4 kez maçta ise gol atmayı başaramadı. Yalnızca 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

GALATASARAY'A KARŞI 4 GALİBİYET

Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'a karşı ise bu süreçte galibiyet ve gol sayılarında büyük üstünlük kurdu.

Medipol Başakşehir, son 4 sezonda sarı-kırmızılı ekip ile oynadığı 7 maçın 4'ünü kazanırken, 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Yalnızca 1 maçta güçlü rakibine karşı kaybetti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, bu 7 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 9 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'A 7 MAÇTA 2 YENİLGİ

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile oynadığı maçlarda ise ağırlıklı çıkan sonuç beraberlik oldu. İki takım arasında oynanan 7 maçın 4'ü beraberlikle tamamlandı.

Turuncu-lacivertliller, Beşiktaş'ı bu süreçte 1 kez mağlup ederken, 2 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ile oynadığı 7 maçta kalesinde 9 gol gören Medipol Başakşehir, siyah-beyazlı ekibe ise 8 gol attı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE RAKABETİ:

2017-2018:



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2016-2017:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2015-2016:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2014-2015:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY REKABETİ:

2017-2018:



Medipol Başakşehir-Galatasaray: 5-1

2016-2017:



Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

2015-2016:

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3

2014-2015:

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ REKABETİ:

2017-2018:

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

2016-2017:

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-1

2015-2016:

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-0

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 2-2

2014-2015:

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-2

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 0-0