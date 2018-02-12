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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’in penaltı isyanı

    <a href="/index/basaksehir?id=a7207d22-32e8-47be-9b48-841822e65bf0" class="" rel="tag">Başakşehir</a>’in penaltı isyanı
    Dakikalar 62'yi gösterirken tartışmalı bir pozisyon meydana geldi. İrfan Can Kahveci, ceza alanına girip şutunu attı; top Neto'ya çarptı. Başakşehirli futbolcular bu pozisyonda topun Neto'nun eline çarptığını söyleyerek itirazda bulundu. Devamında topa Adebayor hareketlendi ancak bu kez de ofsayt bayrağı kalktı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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