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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    'de maçı hazırlıkları başladı

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>'de <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> maçı hazırlıkları başladı

    Medipol , 'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 'deki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandığı bildirildi.

    Turuncu-lacivertli takımda diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı, top kapma ve pas çalışması ile tamamladığı belirtildi.

    Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehirli futbolcular, maçı hazırlıklarına 14 Şubat Çarşamba günü devam edecek.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:28
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