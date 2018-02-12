Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Fenerbahçe maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandığı bildirildi.
Turuncu-lacivertli takımda diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı, top kapma ve pas çalışması ile tamamladığı belirtildi.
Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehirli futbolcular, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 14 Şubat Çarşamba günü devam edecek.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:28
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Rodallega'dan transfer itirafı
Toplam 6
Yorum
fatih rıza taktik ve futbolcuların özelliklerini bilmediği sürece bu takımdan birşey olmaz, vizyon sahibi bir hoca lazım
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''Arda'yı G.Saray'da görmek isterdim!''
Toplam 3
Yorum
gsssssssss şaşırdınmı başkan yaa.allah korumus bızı hem senın baskanlıgından hemde olucaklardan
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''Arda'yı G.Saray'da görmek isterdim!''
Toplam 3
Yorum
YILDIZ FUTOLDAN ANLADIĞIN BU KADAR
Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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