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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Arda ilk kez 11’de çıktı

    Arda ilk kez 11’de çıktı
    'e devre arasında kiralık olarak gelen , turuncu-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Arda, Başakşehir ile ilk kez deplasmanında görev almış ve ilk golünü bu maçta atmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, ve karşılaşmalarında da 2. yarıda oyuna dahil olmuştu.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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