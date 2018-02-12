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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    31 maçlık seri bitti

    31 maçlık seri bitti
    Medipol sahasında 31 maç sonra yenildi. rakibinin müthiş serisini bitirirken, turuncu-beyazlılar karşısında deplasmanda 7.5 yıllık galibiyet hasretine de son verdi. Sarı-lacivertliler, en son 27 Kasım 2010'da deplasmanda 1-0 yendiği ile daha sonra dış sahada oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetmiş, 1 maçta ise berabere kalmıştı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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