Başakşehir'de Epureanu şoku!
Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde ev sahibinde Epureanu şoku yaşanıyor. Abdullah Avcı'nın değişmez ismi, grip olduğu için kadroda yok.
Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'ndan yoksun olacak olan Başakşehir'de, İrfan Can Kahveci ilk 11'de sahaya çıkarken, Mossoro'nun yerine de Arda Turan ilk kez Başakşehir formasıyla ilk 11'de sahada olacak.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:23
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
Yorum
ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
Yorum
myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
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