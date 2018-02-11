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    11 Şubat 2018, Pazar
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    'de şoku!

    Başakşehir'de Epureanu şoku!

    'in 21. haftasında ile arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde ev sahibinde şoku yaşanıyor. 'nın değişmez ismi, grip olduğu için kadroda yok.

    'de zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada lider Medipol , şampiyonluk adaylarından 'yi konuk edecek. Dev maç öncesinde ev sahibi ekipte şoku yaşanıyor. Teknik Direktör 'nın değişmezi olan Epureanu, grip olduğu için Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine Chedjou ilk 11'de sahaya çıkacak.

    Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'ndan yoksun olacak olan Başakşehir'de, İrfan Can Kahveci ilk 11'de sahaya çıkarken, Mossoro'nun yerine de Arda Turan ilk kez Başakşehir formasıyla ilk 11'de sahada olacak.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:23
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