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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Arda, F.Bahçe maçında sahada mı? Avcı kararını verdi

    Arda, F.Bahçe maçında sahada mı? Avcı kararını verdi

    Medipol 'de , maçında sahaya ilk 11'de çıkacak...

    Medipol 'de kaptan Emre Belözoğlu kart cezası nedeniyle bugün karşısında forma giyemeyecek. Diğer yandan sakatlıktan dönemeyen Mossoro'nun da kadroda olmadığı mücadelede Abdullah Avcı,'a ilk 11'de görev verecek.

    Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle;

    Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, Arda Turan, Adebayor.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:02
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