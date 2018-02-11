Arda, F.Bahçe maçında sahada mı? Avcı kararını verdi
Medipol Başakşehir'de Arda Turan, Fenerbahçe maçında sahaya ilk 11'de çıkacak...
Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle;
Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, Arda Turan, Adebayor.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:02
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Fenerbahçe için Ganso iddiası
Toplam 2
Yorum
fenerli ne alaksı var siz ilgileniyorsunuz biz alıyorsak o sizin beceriksiz yönetimin suçu bir oyuncu iyiyse herkes ilgilenir önyargılı olmamakgerek
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Olmuyor işte yapamıyoruz
Toplam 15
Yorum
erol rodelega n'doye,burak tek,n'doye tek,rodelega yok takım 10 kişi:bu varyasyonların hepsinde gol atarız.rodelega tek hayatta gol atamayız.
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Aatıf mı, Valbuena mı?
Toplam 3
Yorum
fenerli böyle maçları büyük oyuncular aldırır valbuena gibi adamı bence kesin oynatmalı sola alper geçmeli bu maçı alıcaz başka yolu yok hocam
Arda, F.Bahçe maçında sahada mı? Avcı kararını verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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