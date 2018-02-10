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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Başakşehir'in konuğu

    Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe

    'de lider durumda bulunan , 21. hafta mücadelesinde sahasında 'yi konuk edecek.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Dört maçlık galibiyet serisi deplasmanda oynadığı beraberliği ile geçtiğimiz hafta sona eren 43 puanlı , en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde haftaya lider giriyor.

    Son dört maçında 3 beraberlik alan sarı-lacivertiler ise Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'de oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 3-2 kazanmıştı.

    EMRE BELÖZOĞLU FORMA GİYEMEYECEK
    Medipol Başakşehir'de, ile oynanacak zorlu maçta kart cezalısı forma giyemeyecek.

    Turuncu-lacivertli ekibin, ligde son oynadığı Atiker Konyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören deneyimli futbolcu, bu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

    Medipol Başakşehir'de, aynı müsabakada sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun, Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak.

    'nın, sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla antrenmanlara başlayan Eljero Elia'ya ise maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

    31 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
    Geçtiğimiz sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, bu başarısını bu sezonda da sürdürüyor.

    Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

    Abdullah Avcı'nın ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, ikinci yarının ilk maçında da evinde 'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasındaki son 31 maçta 24 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da beraberlikle ayrıldı.

    Medipol Başakşehir bu süreçte 79 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,54 oldu.

    Turuncu-lacivertliler, ligde sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

    MUHTEMEL 11

    Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:

    , Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, , Adebayor.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:57
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