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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Arda kararı bugün

    Arda kararı bugün
    'de kaptan Emre Belözoğlu cezası nedeniyle F.Bahçe'ye karşı yok. Sakatlığı tam geçmeyen Mossoro'nun durumu henüz netleşmezken, sakatlığı sonrası çalışmalara yeni başlayan Elia'nın oynama ihtimali neredeyse sıfır. Teknik direktör , henüz ilk 11 başlamayan için ise kararsız. Avcı, Arda hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Bu konuyu cumartesi (bugün) günü değerlendireceğim" demişti.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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