Arda kararı bugün
Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu cezası nedeniyle F.Bahçe'ye karşı yok. Sakatlığı tam geçmeyen Mossoro'nun durumu henüz netleşmezken, sakatlığı sonrası çalışmalara yeni başlayan Elia'nın oynama ihtimali neredeyse sıfır. Teknik direktör Abdullah Avcı, henüz ilk 11 başlamayan Arda Turan için ise kararsız. Avcı, Arda hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Bu konuyu cumartesi (bugün) günü değerlendireceğim" demişti.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Arda kararı bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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