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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Adebayor, Fener'in golcülerini katladı

    Adebayor, Fener'in golcülerini katladı

    'in Togolu yıldızı , bu sezon ligde çıktığı 18 karşılaşmada 10 gol kaydetti. 'nin forvetleri Fernandao, Janssen ve 'nun toplam gol sayısı ise 6.

    , 'in 21. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde Mossoro ve Emre Belözoğlu'nun eksikliği can sıkarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı ise orta sahadaki bu eksikliklerini forvet hattının göstereceği performans ile kapamak istiyor. Avcı, özellikle Adebayor'dan Fenerbahçe karşılaşmasında çok şey bekliyor. İleri uçta top tutabilme özelliğiyle takım arkadaşlarının hücuma çıkmasını kolaylaştıracak olan 33 yaşındaki forvet, rakip ağları sarsmak için de fırsat kollayacak. Ligde geride kalan 20 mücadelenin 18'inde görev alan başarılı futbolcu, bu müsabakalarda 10 gol atarken, 1 de asist yaptı. Adebayor'dan sonra takıma en fazla katkı sağlayan isim olarak Visca dikkat çekiyor. Boşnak oyuncu, şu ana kadar çıktığı 19 müsabakada 4 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.

    Fenerbahçe'nin golcüleri bu sezon bekleneni veremedi. Kanarya'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan , 16 maçta 3 gol atarken, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle son haftalarda görev alamayan Janssen ise 11 karşılaşmada rakip filelere 2 gol bıraktı. Sezonun büyük bir bölümünü sakatlıklarla geçiren sarı-lacivertlilerin Brezilyalısı Fernandao'nun da Spor Toto Süper Lig'de 1 golü bulunuyor.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:58
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