Adebayor, Fener'in golcülerini katladı
Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, bu sezon ligde çıktığı 18 karşılaşmada 10 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin forvetleri Fernandao, Janssen ve Soldado'nun toplam gol sayısı ise 6.
Fenerbahçe'nin golcüleri bu sezon bekleneni veremedi. Kanarya'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan Soldado, 16 maçta 3 gol atarken, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle son haftalarda görev alamayan Janssen ise 11 karşılaşmada rakip filelere 2 gol bıraktı. Sezonun büyük bir bölümünü sakatlıklarla geçiren sarı-lacivertlilerin Brezilyalısı Fernandao'nun da Spor Toto Süper Lig'de 1 golü bulunuyor.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:58
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Adebayor, Fener'in golcülerini katladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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