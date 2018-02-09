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    09 Şubat 2018, Cuma
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    7 maçtır yenemiyor

    7 maçtır yenemiyor

    Kocaman, Avcı’ya karşı son 7 maçın 3’ünü kaybetti, 4 beraberlik aldı

    Aykut Kocaman, Abdullah Avcı'yı 7 maçtır yenemiyor.

    Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Avcı'nın takımlarına karşı son galibiyetini 1 Ekim 2011'de F.Bahçe'nin başında 4-2 ile aldı. Sonraki karşılaşmaların 3'ünü Avcı kazanırken, 4 maç berabere bitti. İki teknik adam genelde ise 12 kez karşılaştı.

    Galibiyet sayıları 4'er kezle eşit; 4 maç berabere bitti. Geçen sezon kupa finalinde penaltılarda Kocaman gülmüştü. Ligin ilk yarısındaki maçı ise 3-2 Avcı kazandı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 03:04
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