7 maçtır yenemiyor
Kocaman, Avcı’ya karşı son 7 maçın 3’ünü kaybetti, 4 beraberlik aldı
Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Avcı'nın takımlarına karşı son galibiyetini 1 Ekim 2011'de F.Bahçe'nin başında 4-2 ile aldı. Sonraki karşılaşmaların 3'ünü Avcı kazanırken, 4 maç berabere bitti. İki teknik adam genelde ise 12 kez karşılaştı.
Galibiyet sayıları 4'er kezle eşit; 4 maç berabere bitti. Geçen sezon kupa finalinde penaltılarda Kocaman gülmüştü. Ligin ilk yarısındaki maçı ise 3-2 Avcı kazandı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 03:04
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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