Kocaman, Avcı’ya karşı son 7 maçın 3’ünü kaybetti, 4 beraberlik aldı

Aykut Kocaman, Abdullah Avcı'yı 7 maçtır yenemiyor.



Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Avcı'nın takımlarına karşı son galibiyetini 1 Ekim 2011'de F.Bahçe'nin başında 4-2 ile aldı. Sonraki karşılaşmaların 3'ünü Avcı kazanırken, 4 maç berabere bitti. İki teknik adam genelde ise 12 kez karşılaştı.



Galibiyet sayıları 4'er kezle eşit; 4 maç berabere bitti. Geçen sezon kupa finalinde penaltılarda Kocaman gülmüştü. Ligin ilk yarısındaki maçı ise 3-2 Avcı kazandı.