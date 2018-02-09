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    09 Şubat 2018, Cuma
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    3 büyüğün belalısı

    3 büyüğün belalısı

    , 3 büyüklere kök söktürüyor

    Turuncu-lacivertliler; F.Bahçe, G.Saray ve ile ligde oynadığı son 15 maçta 1 yenilgi yaşadı. G.Saray'ı 4 maçtır deviren Avcı'nın ekibi tek yenilgisini F.Bahçe'den aldı. Boz Baykuşlar bu süreçte 33 gol atıp, 19 gol yedi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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