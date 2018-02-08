"Üç büyükler"in korkulu rüyası

Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 15 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet alırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.

- "Üç büyükler"e 33 gol attı, 19 gol yedi

Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 15 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 33 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 19 gol gördü.

Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 1 maçta gol sevinci yaşayamazken, 2 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

- Tek yenilgi Fenerbahçe'ye karşı

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu süreçte tek yenilgisini hafta sonunda karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol gördü.

- Galatasaray'a karşı son 4 maçını kazandı

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 5 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi.

Sarı-kırmızılı takımı 4 kez mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Galatasaray'a karşı son 4 resmi maçını kazandı.

- Beşiktaş ile 3 beraberlik

Medipol Başakşehir, bu süreçte son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ligde oynadığı 4 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılırken, geçen sezon sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazanmayı başarmıştı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 7 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

- Medipol Başakşehir'in "Üç büyükler" ile maçları

Galatasaray

Tarih Organizasyon Maç Skor 06.03.2016 Spor Toto Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 3-3 04.11.2016 Spor Toto Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 1-2 04.02.2017 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir-Galatasaray 2-1 10.04.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 4-0 16.11.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 5-1

Beşiktaş

Tarih Organizasyon Maç Skor 14.02.2016 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 2-2 26.11.2016 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1 30.04.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 3-1 23.10.2017 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1

Fenerbahçe