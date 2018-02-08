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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    "Üç büyükler"in korkulu rüyası

    "Üç büyükler"in korkulu rüyası

    'de 11 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek , "Üç büyükler" ile oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

    Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 15 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.

    Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet alırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

    , tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.

    - "Üç büyükler"e 33 gol attı, 19 gol yedi
    Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 15 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

    Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 33 kez havalandıran , kalesinde ise 19 gol gördü.

    Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 1 maçta gol sevinci yaşayamazken, 2 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

    - Tek yenilgi Fenerbahçe'ye karşı
    Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu süreçte tek yenilgisini hafta sonunda karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında yaşadı.

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

    Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol gördü.

    - Galatasaray'a karşı son 4 maçını kazandı
    Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 5 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi.

    Sarı-kırmızılı takımı 4 kez mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

    Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Galatasaray'a karşı son 4 resmi maçını kazandı.

    - Beşiktaş ile 3 beraberlik
    Medipol Başakşehir, bu süreçte son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ligde oynadığı 4 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

    Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılırken, geçen sezon sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazanmayı başarmıştı.

    Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 7 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

    - Medipol Başakşehir'in "Üç büyükler" ile maçları

    Galatasaray

    Tarih Organizasyon Maç Skor
    06.03.2016 Spor Toto Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 3-3
    04.11.2016 Spor Toto Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 1-2
    04.02.2017 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir-Galatasaray 2-1
    10.04.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 4-0
    16.11.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 5-1

    Beşiktaş

    Tarih Organizasyon Maç Skor
    14.02.2016 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 2-2
    26.11.2016 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1
    30.04.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 3-1
    23.10.2017 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1

    Fenerbahçe

    Tarih Organizasyon Maç Skor
    09.05.2016 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1
    21.08.2016 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0
    22.01.2017 Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0
    26.04.2017 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-2
    17.05.2017 Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-2
    09.09.2017 Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-3
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:27
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