"Üç büyükler"in korkulu rüyası
Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Medipol Başakşehir, "Üç büyükler" ile oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.
Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 15 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet alırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Medipol Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.
- "Üç büyükler"e 33 gol attı, 19 gol yedi
Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 15 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 33 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 19 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 1 maçta gol sevinci yaşayamazken, 2 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
- Tek yenilgi Fenerbahçe'ye karşı
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu süreçte tek yenilgisini hafta sonunda karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.
Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol gördü.
- Galatasaray'a karşı son 4 maçını kazandı
Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 5 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi.
Sarı-kırmızılı takımı 4 kez mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Galatasaray'a karşı son 4 resmi maçını kazandı.
- Beşiktaş ile 3 beraberlik
Medipol Başakşehir, bu süreçte son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ligde oynadığı 4 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.
Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılırken, geçen sezon sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazanmayı başarmıştı.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 7 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.
- Medipol Başakşehir'in "Üç büyükler" ile maçları
Galatasaray
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|06.03.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|3-3
|04.11.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|1-2
|04.02.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|2-1
|10.04.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|16.11.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|5-1
Beşiktaş
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|14.02.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|2-2
|26.11.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
|30.04.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|3-1
|23.10.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
Fenerbahçe
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|09.05.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-1
|21.08.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|1-0
|22.01.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|1-0
|26.04.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-2
|17.05.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|2-2
|09.09.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|2-3
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:27
-
Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne zaman?
Toplam 8
Yorum
KADIKÖY BOGASI PEPEYİ ATSAYDI HAKEM ONDAN SONRA SİZİN GOLÜNÜZÜ PENALTINIZI VERMESEYDİ EVET HAKEM BEŞİKTAŞI DOĞRAMIŞ YAZIKLAR OLSUN DERDİM AMA ÖNCE KIRMIZI
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