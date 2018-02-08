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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Psikolojik üstünlük

    Psikolojik üstünlük

    “İlk yarıda hem F.Bahçe’yi hem de G.Saray’ı yenmiştik. Şimdi F.Bahçe’yi yine yenersek puan farkı 8 olacak, psikolojik olarak üstünlük sağlayacağız ama lig bitmez. Mutlaka kazanmak için çıkacağız. 5 puan farkı korumak istemiyoruz”

    Süper Lig lideri M.Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk yolunda Pazar günü evlerindeki kritik F.Bahçe maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'dan önemli satır başları:

    "Ligin domino taşlarından birisi. İki puan öndeyiz, haftayı 1 puan alıp karlı bitirdik. İlk yarıda hem F.Bahçe'yi hem de G.Saray'ı yenmiştik. Şimdi F.Bahçe'yi yine yenersek puan farkı 8 olacak, psikolojik olarak üstünlük sağlayacağız ama lig bitmez. Mutlaka kazanmak için çıkacağız. 5 puanı korumak istemiyoruz. Emre, kırmızı gördüğü an sonraki haftanın planını yapmaya başladık. Emre'siz de oynayabiliyoruz. Oyun planlarımız var. G.Saray maçında da yoktu, İrfan Can oynadı. Aynı oyunumuzu oynadık.

    ARDA KARARI CUMARTESİ
    Arda, her geçen gün performansını artırıyor. Arda'nın 11'de oynayıp oynamayacağına cumartesi günü karar vereceğiz. Mossoro'nun tedavisi devam ediyor. Cumartesi günü olup olmayacağı belli olacak. Elia, son hazırlık maçında sakatlanmıştı. Çalışmalara başladı. Onun dışında eksiğimiz yok."

    BAŞKAN GÜMÜŞDAĞ'DAN ARDA TURAN'A DESTEK
    Başakşehir Başkanı , havalimanında bir grup G.Saray taraftarının 'a küfürlü tepkisi sonrasında oyuncusuna sahip çıktı. Gümüşdağ özetle, "Birkaç hafta sonra takımımızla beraber Arda da G.Saray camiasının misafiri olacak. Nezaket sınırlarının aşılmadığı, G.Saray camiasına her zaman saygı ve sevgisini dile getiren Arda Turan'ın gerekli saygı ve sevgiyi göreceği bir gece temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

    MİNİK ZİYARETÇİLER
    Fenerbahçe hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'in idmanını Tekirdağ Başakşehir Koleji öğrencileri de takip etti. Abdullah Avcı, kaptan Emre ve Adebayor antrenman öncesinde minik öğrenciler ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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