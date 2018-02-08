Psikolojik üstünlük
“İlk yarıda hem F.Bahçe’yi hem de G.Saray’ı yenmiştik. Şimdi F.Bahçe’yi yine yenersek puan farkı 8 olacak, psikolojik olarak üstünlük sağlayacağız ama lig bitmez. Mutlaka kazanmak için çıkacağız. 5 puan farkı korumak istemiyoruz”
"Ligin domino taşlarından birisi. İki puan öndeyiz, haftayı 1 puan alıp karlı bitirdik. İlk yarıda hem F.Bahçe'yi hem de G.Saray'ı yenmiştik. Şimdi F.Bahçe'yi yine yenersek puan farkı 8 olacak, psikolojik olarak üstünlük sağlayacağız ama lig bitmez. Mutlaka kazanmak için çıkacağız. 5 puanı korumak istemiyoruz. Emre, kırmızı gördüğü an sonraki haftanın planını yapmaya başladık. Emre'siz de oynayabiliyoruz. Oyun planlarımız var. G.Saray maçında da yoktu, İrfan Can oynadı. Aynı oyunumuzu oynadık.
ARDA KARARI CUMARTESİ
Arda, her geçen gün performansını artırıyor. Arda'nın 11'de oynayıp oynamayacağına cumartesi günü karar vereceğiz. Mossoro'nun tedavisi devam ediyor. Cumartesi günü olup olmayacağı belli olacak. Elia, son hazırlık maçında sakatlanmıştı. Çalışmalara başladı. Onun dışında eksiğimiz yok."
BAŞKAN GÜMÜŞDAĞ'DAN ARDA TURAN'A DESTEK
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, havalimanında bir grup G.Saray taraftarının Arda Turan'a küfürlü tepkisi sonrasında oyuncusuna sahip çıktı. Gümüşdağ özetle, "Birkaç hafta sonra takımımızla beraber Arda da G.Saray camiasının misafiri olacak. Nezaket sınırlarının aşılmadığı, G.Saray camiasına her zaman saygı ve sevgisini dile getiren Arda Turan'ın gerekli saygı ve sevgiyi göreceği bir gece temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.
MİNİK ZİYARETÇİLER
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'in idmanını Tekirdağ Başakşehir Koleji öğrencileri de takip etti. Abdullah Avcı, kaptan Emre ve Adebayor antrenman öncesinde minik öğrenciler ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
-
Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
-
Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
-
Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
Psikolojik üstünlük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.