Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve tedavisi süren Marcio Mossoro takımdan ayrı çalıştı. Dün yapılan idmana katılamayan Brezilyalı oyuncu, bugün sahada koştu.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman Fenerbahçe maçının taktik çalışması ile sona erdi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:19
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