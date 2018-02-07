Başakşehir'de Elia takımla çalıştı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmana, sakatlığı geçen Hollandalı orta saha oyuncusu Eljero Elia da katıldı.

Atiker Konyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve tedavisi süren Marcio Mossoro ise idmanda yer almadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.