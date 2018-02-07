Başakşehir'de Elia takımla çalıştı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmana, sakatlığı geçen Hollandalı orta saha oyuncusu Eljero Elia da katıldı.
Atiker Konyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve tedavisi süren Marcio Mossoro ise idmanda yer almadı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:01
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UZMAN ANALİST ŞENOL GÜNEŞ NE KADAR AGLAK Bİ ADAMSIN YA
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Enda Çok çok yetenekli idi, futboluna zeka katarsa piyasa değeri 40-50 eder.
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ua5454 cocuk iyi. arada bir bjkye attıgı golu acar izlerim .az paraya kaptırdık ona üzülüyorum 10a al 12ye ver yazık
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