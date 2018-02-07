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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Başakşehir'de Elia takımla çalıştı

    Başakşehir'de Elia takımla çalıştı

    , 'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmana, sakatlığı geçen Hollandalı orta saha oyuncusu Eljero Elia da katıldı.

    maçının ilk yarısında sakatlanan ve tedavisi süren Marcio Mossoro ise idmanda yer almadı.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:01
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