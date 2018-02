Avcı'dan Emre ve Arda açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren turuncu lacivertli ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışının son ana kadar süreceğini belirterek, "İkinci yarı başladığından beri liderliğimiz devam ediyor. İki deplasman ve bir içeride oynadık. Oyun itibarıyla son maçta atak sonuçlandıramadık ama pozisyon vermeyen bir takımdık. Geçen haftanın toplantısını oyuncularımızla yaptık. Olumlu yanlarını aldık. Rakip iyi bir takım ligin önemli takımlarında birisi. Kendi sahamızda kazanmak için oynayacağız. Yarış böyle devam edecek gibi duruyor" diye konuştu.



"İÇERİDE VE DIŞARIDA KAZAMAYA OYNUYORUZ"

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Avcı, "İki puan öndeyiz geçen hafta bir puan almamıza rağmen haftayı karlı kapadık. Fenerbahçe'yi yenersek, 8 puan az değil psikolojik üstünlük sağlarız. Hiç belli olmaz. Her maç zor. Yarış devam edecek. İçeride ve dışarıda kazamaya oynuyoruz. Savuma prensiplerini bırakamazsınız. Mesafelerin yakın oluşunu, bu mesafelerin arasının ölçülmesini hepsini planlıyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Detaylar çok önemli" şeklinde konuştu.



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan oyuncular ile ilgili konuşan Avcı,"Mossoro'nun MR'ı çekildi. Durumu çok net değil ve maçtan önce belli olacak. Elia, ilk defa çalışmalara başladı onun dışında bir sorun yok" dedi.



"EMRE OLMADAN DA MAÇLAR OYNUYORUZ VE KAZANIYORUZ"

Abdullah Avcı, Atiker Konyaspor maçında mücadelenin hakemi Halis Özkahya'ya yönelik sözleri yüzünden kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Emre Belözoğlu hakkında, "Sahada dışında konuşulanlarla ilgilenmiyorum. Emre kırımızı kartı gördüğü an ekibimizle planlamamızı yaptık Emre olmadan da maçlar oynuyoruz ve kazanıyoruz. İrfan ile o bölgede oynadık ve maçlar kazandık. Oyuncu da bunun bilincinde" diye konuştu.



"ARDA İÇİN CUMA GÜNÜ KARAR VERECEĞİZ"

Avcı, Arda Turan'ın geldiği günden beri çok yol kat ettiğini belirterek Fenerbahçe maçında forma bulması ile ilgili, "Grup enerjisi çok iyi. Arda için cuma günü karar vereceğiz" dedi.



Ligin zorluğundan bahseden Avcı, "Fenerbahçe kendi sahasında iyi oynayan bir ekip olmasına rağmen Gençlerbirlği ile berabere kaldı. Her maç zor. Her maçı kazanmak istiyoruz sonuna kadar devam edeceğiz. Her hoca zaman zaman taktiksel değişikliğe gidiyor. Bütün teknik adamlar oyununu değiştiriyor. Bizde oyunumuzu değiştiriyoruz. Bazen maç içinde de oyunumuz değişiyor. Oyunumuzda değişiklikler yaptık. Rakibin b, c planlarına karşı hazırız. Kadroyu görünce tabii daha iyi oluyor. Ama biz ekibimizle hafta içinde planlamamızı yapıyoruz" dedi.