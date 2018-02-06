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    06 Şubat 2018, Salı
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    Ardalı gönderme

    Ardalı gönderme
    BİR grup G.Saray taraftarı, 'le Konya maçından dönen 'ı Atatürk Havalimanı'nda protesto etmişti. Başakşehir'in sosyal medya hesabı tecrübeli yıldızın dün idmandan fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım, protesto eden taraftarlara bir gönderme olarak algılandı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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