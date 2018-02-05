Emre hakkında olay iddia! Alacağı ceza...
Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun alacağı ceza belli oldu.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:09
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Büyü bozuldu mu!
Toplam 7
Yorum
Aslan BÜYÜ FILAN NEDIR KALEDE DEFOLU MUSLERA KANATTA KOSAMIYAN TEK NESEF YASIN 10NUMARA FEGHOULI OLURSA SIVASDA IYI OLUNCA SONUC ORTADA
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Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...
Toplam 6
Yorum
okan heyecandan gereğinden sert vurdu son dakika olur böyle şeyler
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1 numaralı kriz
Toplam 5
Yorum
Aslan CEPHEDEN GELENLERDE IYI AMA YANDAN GELEN SERT ORTALARDA REZALET VASAT FILAN DEGIL DEFOLU KÖTÜ KALECI BIZE MONDRAGON GIBI KALECI LAZIM
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