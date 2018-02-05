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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

    Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

    Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 21. haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    Turuncu-laciverti takımda diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı, top kapma ve pas çalışması ile tamamladığı belirtildi.

    Yarını izinli olarak geçirecek Medipol Başakşehirli futbolcular, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına 7 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:40
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