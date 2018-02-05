Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 21. haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Turuncu-laciverti takımda diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı, top kapma ve pas çalışması ile tamamladığı belirtildi.
Yarını izinli olarak geçirecek Medipol Başakşehirli futbolcular, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına 7 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:40
-
Cüneyt Çakır, Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri'ne katılacak
Toplam 1
Yorum
emre ay ordan hiç gelme emi
-
Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 1
Yorum
sercan korkmaz Fernando Reges'i arıyoruz.Satılan futbolcuyu niye arayalım.Bize pepe gibi kaliteli bir defans, Mario Gomez gibi bir forvet lazım.
-
Jeremain Lens krediyi tüketti
Toplam 16
Yorum
Eaglewatch81 Fener kontraatak oynayan takım biz set hücumu yapıyoruz bize gelince balonu patladı lensin
Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.