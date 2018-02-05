Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Turuncu-laciverti takımda diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı, top kapma ve pas çalışması ile tamamladığı belirtildi.

Yarını izinli olarak geçirecek Medipol Başakşehirli futbolcular, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına 7 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.