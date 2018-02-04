Heyecan fırtınası! Başakşehir, Konya'ya takıldı!

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Konyaspor oldu. İlk 15 dakikada pozisyonlar yakalayan yeşil-beyazlılar aradığı golü bulamadı.

İLK POZİSYON GOL OLDU

Medipol Başakşehir'in, Konyaspor'un baskısını kırdığı ve oyun olarak eşitliği sağladı anlarda sahneye Emre-Adebayor ikilisi çıktı.

36. dakikada orta alandan Emre Belözoğlu'nun attığı uzun pasla topla buluşan Emmanuel Adebayor kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Kaleci Serkan'dan seken topu takip eden Emmanuel Adebayor altıpas içinde tekrar dokunuşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

KONYA EŞİTLİĞİ SAĞLADI!

İkinci yarıda da Konyaspor'un baskısı sürdü. Beraberlik golü için bastıran ev sahibi ekip aradığı golü 90+2'de buldu.

Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Moryke Fofana topla birlikte ilerledi. Ceza sahası çizgisinin hemen solundan ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte hareketlenen Nejc Skubic kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Atiker Konyaspor, Nejc Skubic'in golüle 1-1'lik beraberliği yakaladı.



Kalan dakikalar büyük heyecan içinde geçti.



EMRE ATILDI!

90+4. dakikada ceza sahası yayının hemen sağından kazanılan serbest vuruş sonrası Emre Belözoğlu, hakeme itiraz etti ve önce sarı kart gördü. Gördüğü sarı karttan sonra itirazlarını sürdürdü ve ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.



ORKAN DİREĞE TAKILDI!

Mücadelenin son dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkan Çınar geçti. Orkan'ın kullandığı frikikte top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 43 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Bu akşam Galatasaray, Sivasspor deplasmanında kazanırsa Başakşehir 2. sıraya gerileyecek.



Atiker Konyaspor ise 17 puanla 17. sırada kaldı.

Konyaspor, Süper Lig'de gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.



