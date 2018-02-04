Heyecan fırtınası! Başakşehir, Konya'ya takıldı!
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Medipol Başakhir, Atiker Konyaspor'a konuk oldu. Konuk ekip 36. dakikada Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor'un golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor bu gole 90+2'de Skubic ile cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin 90+5'te Orkan Çınar ile bir topu da direkten döndü. Ayrıca Emre Belözoğlu yaptığı itirazlar nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Mücadeleye hızlı başlayan taraf Konyaspor oldu. İlk 15 dakikada pozisyonlar yakalayan yeşil-beyazlılar aradığı golü bulamadı.
İLK POZİSYON GOL OLDU
Medipol Başakşehir'in, Konyaspor'un baskısını kırdığı ve oyun olarak eşitliği sağladı anlarda sahneye Emre-Adebayor ikilisi çıktı.
36. dakikada orta alandan Emre Belözoğlu'nun attığı uzun pasla topla buluşan Emmanuel Adebayor kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Kaleci Serkan'dan seken topu takip eden Emmanuel Adebayor altıpas içinde tekrar dokunuşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
KONYA EŞİTLİĞİ SAĞLADI!
İkinci yarıda da Konyaspor'un baskısı sürdü. Beraberlik golü için bastıran ev sahibi ekip aradığı golü 90+2'de buldu.
Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Moryke Fofana topla birlikte ilerledi. Ceza sahası çizgisinin hemen solundan ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte hareketlenen Nejc Skubic kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Atiker Konyaspor, Nejc Skubic'in golüle 1-1'lik beraberliği yakaladı.
Kalan dakikalar büyük heyecan içinde geçti.
EMRE ATILDI!
90+4. dakikada ceza sahası yayının hemen sağından kazanılan serbest vuruş sonrası Emre Belözoğlu, hakeme itiraz etti ve önce sarı kart gördü. Gördüğü sarı karttan sonra itirazlarını sürdürdü ve ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
ORKAN DİREĞE TAKILDI!
Mücadelenin son dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkan Çınar geçti. Orkan'ın kullandığı frikikte top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 43 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Bu akşam Galatasaray, Sivasspor deplasmanında kazanırsa Başakşehir 2. sıraya gerileyecek.
Atiker Konyaspor ise 17 puanla 17. sırada kaldı.
Konyaspor, Süper Lig'de gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:11
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
Heyecan fırtınası! Başakşehir, Konya'ya takıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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