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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Adebayor'dan çok güzel hareket! Gönülleri fethetti!

    Adebayor'dan çok güzel hareket! Gönülleri fethetti!

    Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, Karabükspor'un ardından Konyaspor ağlarını da sarstı.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:15
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