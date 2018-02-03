Başakşehir, Konya deplasmanında
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde son 4 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, Konya deplasmanından galibiyetle dönerse bu haftayı da lider kapatmayı garantilemiş olacak.
Ligde oynadığı son 4 maçını kazanamayan Atiker Konyaspor ise 16 puanla haftaya 17. sırada giriyor.
Attamah geri dönüyor
Medipol Başakşehir'de, geçtiğimiz hafta oynanan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Joseph Attamah, bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Tunay Torun'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Clichy ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Clichy, yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde, 21. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında oynayamayacak.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:21
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
Başakşehir, Konya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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