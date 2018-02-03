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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Başakşehir, Konya deplasmanında

    Başakşehir, Konya deplasmanında

    , 'de 20. hafta maçında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Ligde son 4 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, Konya deplasmanından galibiyetle dönerse bu haftayı da lider kapatmayı garantilemiş olacak.

    Ligde oynadığı son 4 maçını kazanamayan ise 16 puanla haftaya 17. sırada giriyor.

    Attamah geri dönüyor
    'de, geçtiğimiz hafta oynanan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Joseph Attamah, bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.

    Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Tunay Torun'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

    Clichy ceza sınırında
    Medipol Başakşehir'de, Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Clichy, yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde, 21. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:21
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