Başakşehir evinde kral!

Ligde evinde oynadığı son 31 maçı kazanan ve evindeki en son mağlubiyetini 2015-2016 sezonunun 25'inci haftasında Osmanlıspor'a 3-2 yenilerek alan Başakşehir, bu sezonda da evindeki tek puan kaybını Trabzonspor beraberliğinde aldı.



2014-2015 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e geri dönüş yapan ve yeni yapılanmayla birlikte isim değişikliğine giden Başakşehir, ev sahibi olduğu 17 maçı 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4'üncü sırada kapattı. Trabzonspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Turuncu- Lacivertliler, Galatasaray'ı 4-0 yenmeyi başardı. Tek mağlubiyetini ise 2-1'lik skorla yenildiği Beşiktaş'tan aldı.



2015-2016 sezonunda evinde ağırladığı takımlar karşısında 11 galibiyet alan Başakşehir, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sezonu kapattı. Ligdeki mağlubiyetlerini ilk haftada Antalyaspor'a 3-2, 7'nci haftada Galatasaray'a 2-0, 25'inci haftada ise Osmanlıspor'a 3-2 yenilerek yaşadı. Trabzonspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-0 yenen Başakşehir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.



2016-2017 sezonunun ilk yarısını lider kapatan ancak lig sonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, iç sahada hiç mağlubiyet yaşamadı. 12 maçını kazanan İstanbul ekibi, 5 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'u 1-0, Galatasaray'ı ise 4-0 yenen Medipol Başakşehir, Beşiktaş'tan da 3 puanı 3-1'lik skorla elde etti.



2017- 2018 sezonunda iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada tek puan kaybını Trabzonspor'a karşı aldığı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ı ise 5-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sezonun ikinci devresinde 21'nci haftada Fenerbahçe'yi, 26'ncı hafta ise Beşiktaş'ı konuk edecek.



Başakşehir, şu ana kadar 4 sezonda kendi sahasında Galatasaray ve Beşiktaş'a bir kez kaybederken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ise yenilmedi. İstanbul temsilcisi kendi sahasında oynadığı 60 maçta sadece 4 mağlubiyet aldı.



