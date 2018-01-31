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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Emre Akbaba lidere

    Emre Akbaba lidere
    Lider , bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Turuncu- lacivertlilerin, daha önce A Spor'un duyurduğu transferde; Alanya'dan Emre Akbaba'yla sezon sonu için anlaştığı bildirildi. Liderin, karşılığında Mehmet Batdal'ı, vereceği belirtildi
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
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