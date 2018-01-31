Başakşehir'den bir transfer çalımı daha!
Medipol Başakşehir, Arda Turan ve Riad Bajic'in ardından Emre Akbaba'yı da renklerine bağladı.
G.SARAY VE FENER'İN GÜNDEMİNDEYDİ
Süper Lig'in devleri devre arasında Alanyaspor'un kapısını çalmış ve 25 yaşındaki orta saha için nabız yokladığı ifade edilmişti. Alanyaspor, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Akbaba'yı satmayı düşünmediklerini belirtmişlerdi.
20 MAÇTA 7 GOL 6 ASİST
Alanyaspor formasıyla sergilediği futbolla Milli Takıma kadar yükselen 25 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 7 gol 6 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca Akbaba, Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi ancak gol ve asist üretemedi.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:08
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Gözler Belhanda’da
Toplam 2
Yorum
gs ya adam baska yere gidermi o kadar para aliyor,bu parayi kimse vermez,5 yillik kontrakti var,inanin bana kimse bu maasi vermez
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Genç forvet Görkem Çelik Fenerbahçe’de
Toplam 2
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ALPER26 2 MAÇ 10 DK SÜRE FENERE TRANSFER ÇOK GÜZEL
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 27
Yorum
muhittin futbolcuların gerçek birer kasap gibi saldırdı..hakem de izin verdi tabi...adam ol !
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