CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'den bir transfer çalımı daha!

    Başakşehir'den bir transfer çalımı daha!

    Medipol , Arda Turan ve Riad Bajic'in ardından Emre Akbaba'yı da renklerine bağladı.

    Lider , bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Devre arasına yaptığı transferler ile damga vuran turuncu- lacivertliler, daha önce A Spor'un duyurduğu transferde; Alanya'dan Emre Akbaba'yla sezon sonu için anlaştığı bildirildi. Liderin, karşılığında Mehmet Batdal'ı vereceği belirtildi.

    G.SARAY VE FENER'İN GÜNDEMİNDEYDİ
    Süper Lig'in devleri devre arasında Alanyaspor'un kapısını çalmış ve 25 yaşındaki orta saha için nabız yokladığı ifade edilmişti. Alanyaspor, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Akbaba'yı satmayı düşünmediklerini belirtmişlerdi.

    20 MAÇTA 7 GOL 6 ASİST
    Alanyaspor formasıyla sergilediği futbolla Milli Takıma kadar yükselen 25 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 7 gol 6 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca Akbaba, Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi ancak gol ve asist üretemedi.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir'den bir transfer çalımı daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN