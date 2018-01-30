Başakşiir resitali
Haftanın kapanış maçında lig sonuncusu Karabükspor’u ağırlayan Başakşehir, ilk yarıda sonuca gitti. Napoleoni, Gökhan İnler, Visca (2) ve Adebayor ile zirveye çıktı
SÜPER Lig'de Başakşehir fırtınası dinmiyor... 19. haftanın kapanış maçında lig sonuncusu Karabükspor'u konuk eden Bozbaykuşlar, ilk yarıdaki gol yağmuruyla sonuca gitti. Henüz 7. dakikada Emre'nin nefis pasında Napoleoni gol perdesini araladı. 21'de Gökhan sahneye çıktı: 2-0.
EDİN VİSCA'DAN GOLLER
Başakşehir'in suskun gol silahı Visca sahne aldı ve attığı 2 golle skoru 4-0'a getirdi. Bununla yetinmeyen Visca, Adebayor'a da bir gol attırarak ilk yarının skorunu damgasını vurdu: 5-0. Şiir gibi futbolun ikinci yarıda da sürmesini bekleyen futbolseverlerin beklentileri boşa çıktı. Oyunu rölantiye alan ve Çağlar'ı bir daha geçemeyen Başakşehir, yeniden zirveye yükseldi.
Müthiş seri ARDA Turan'ın kulübede başladığı maçta Karabük'e gol yağdıran Başakşehir, bu sezon ligde evinde oynadığı 13 maçın 12'sini kazanarak müthiş bir seri yakaladı. Bozbaykuşlar, ayrıca evinde oynadığı son 32 maçın hiç birini kaybetmedi, 4 beraberlik aldı.
'Saygımı gösterdim'
Son golü atan Emmanuel Adebayor, 'asker selamlı' gol sevinci için şu açıklamayı yaptı: Hayatlarını bizim için, ülkeleri için feda eden askerlere, futbolcular olarak bir şekilde saygı göstermemiz gerekiyor. Ailelerine saygı göstermemiz gerekiyor. Belki onların kayıplarını telafi edemeyiz. Bu şekilde, bulunduğum ülkedeki askerlere saygımı göstermek istedim.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:27
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Başakşiir resitali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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