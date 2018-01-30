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    30 Ocak 2018, Salı
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    Başakşiir resitali

    Başakşiir resitali

    Haftanın kapanış maçında lig sonuncusu ’u ağırlayan , ilk yarıda sonuca gitti. Napoleoni, , Visca (2) ve Adebayor ile zirveye çıktı

    SÜPER Lig'de fırtınası dinmiyor... 19. haftanın kapanış maçında lig sonuncusu 'u konuk eden Bozbaykuşlar, ilk yarıdaki gol yağmuruyla sonuca gitti. Henüz 7. dakikada Emre'nin nefis pasında Napoleoni gol perdesini araladı. 21'de Gökhan sahneye çıktı: 2-0.

    EDİN VİSCA'DAN GOLLER
    Başakşehir'in suskun gol silahı Visca sahne aldı ve attığı 2 golle skoru 4-0'a getirdi. Bununla yetinmeyen Visca, Adebayor'a da bir gol attırarak ilk yarının skorunu damgasını vurdu: 5-0. Şiir gibi futbolun ikinci yarıda da sürmesini bekleyen futbolseverlerin beklentileri boşa çıktı. Oyunu rölantiye alan ve Çağlar'ı bir daha geçemeyen , yeniden zirveye yükseldi.

    Müthiş seri ARDA Turan'ın kulübede başladığı maçta Karabük'e gol yağdıran Başakşehir, bu sezon ligde evinde oynadığı 13 maçın 12'sini kazanarak müthiş bir seri yakaladı. Bozbaykuşlar, ayrıca evinde oynadığı son 32 maçın hiç birini kaybetmedi, 4 beraberlik aldı.

    'Saygımı gösterdim'
    Son golü atan , 'asker selamlı' gol sevinci için şu açıklamayı yaptı: Hayatlarını bizim için, ülkeleri için feda eden askerlere, futbolcular olarak bir şekilde saygı göstermemiz gerekiyor. Ailelerine saygı göstermemiz gerekiyor. Belki onların kayıplarını telafi edemeyiz. Bu şekilde, bulunduğum ülkedeki askerlere saygımı göstermek istedim.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
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