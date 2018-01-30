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    30 Ocak 2018, Salı
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    'den 'a destek

    Başakşehir'den Fikret Orman'a destek

    Kulübü, Kulüpler Birliği Başkanlığı için ’ı desteklediklerini açıkladı.

    Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı yazılı açıklama ile Kulüpler Birliği Başkanlığı için 'ı desteklediklerini bildirdi.
    Gümüşdağ yaptığı yazılı açıklamada, "Kulüpler Birliği'nde görev yaptığım 3 yıllık süre boyunca, Sayın Fikret Orman'ın yayın hakları konusu başta olmak üzere, deplasman yasağı da dahil birçok konuda desteğini gördük. Türk futbolu için son derece önemli meselelerde uzun ve özveri gerektiren mesai birlikteliğimiz oldu. Bu yüzden Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak yeni dönemde kendisinin vakıf başkanlığı adaylığını destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:26
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