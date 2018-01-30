Başakşehir'den Fikret Orman'a destek
Başakşehir Kulübü, Kulüpler Birliği Başkanlığı için Fikret Orman’ı desteklediklerini açıkladı.
Gümüşdağ yaptığı yazılı açıklamada, "Kulüpler Birliği'nde görev yaptığım 3 yıllık süre boyunca, Sayın Fikret Orman'ın yayın hakları konusu başta olmak üzere, deplasman yasağı da dahil birçok konuda desteğini gördük. Türk futbolu için son derece önemli meselelerde uzun ve özveri gerektiren mesai birlikteliğimiz oldu. Bu yüzden Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak yeni dönemde kendisinin vakıf başkanlığı adaylığını destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 18:26
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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Vagner Love kadroya alındı
Toplam 5
Yorum
karakartal larin genç gelecek amaçlı alındı negredo yetersiz görüldüğü için vagner takviyesi yapıldı size bu kafayla eneramolar nianglar falan müstahak
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf siz kafayımı yediniz bıkmadınızmı kulübün paralarını heba etmekten
Başakşehir'den Fikret Orman'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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